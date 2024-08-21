Две ракеты и два украинских БПЛА сбили над Курской областью ночью

Врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что ночью над Курской областью помимо двух беспилотников были сбиты две украинские ракеты, сообщило РИА Новости.

Смирнов добавил к сообщению Минобороны о двух сбитых дронах информацию о двух уничтоженных ракетах, запущенных с территории Украины.

На фоне продолжающихся атак на Курскую область МИД России призвал иностранных журналистов воздержаться от поездок в регион. Представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что каждый случай проникновения зарубежных СМИ на территорию Курской области будет на особом контроле.

Ранее сообщалось, что за ночь было сбито десять беспилотников, летевших на Москву.