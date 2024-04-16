Две школы и пять детских садов запланированы к строительству в подмосковном ЖК «Публицист»

Общество

Фото: [DOGMA]

Две школы, а также пять детских садов в общей сложности на четыре тысячи восемьсот мест построят на территории жилого квартала «Публицист» в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ожидается, что образовательные учреждения возведет в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования DOGMA. После ввода в эксплуатацию все социальные объекты будут переданы городу в муниципальное пользование.

Отмечается, что в рамках первой очереди девелопер построит детский сад площадью чуть менее пяти с половиной тысяч квадратных метров для 300 малышей. Общеобразовательные школы общей площадью тридцать тысяч с половиной квадратных метров планируются ко вводу в рамках 2-й и 4-й очередей жилой застройки. Каждая из них рассчитана на 1650 учащихся. В настоящий момент ведется проектирование объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что свыше 5,6 тысячи тонн помощи отправили из Подмосковья на Донбасс за два года акции «Доброе дело».

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