Две сожительницы погибшего на СВО бойца из Челябинской области прошли ДНК-тест для получения выплат

В Челябинской области развернулась непростая семейная история вокруг наследства погибшего участника специальной военной операции Наиля Апсалямова. Две его бывшие сожительницы, Ирина и Юлия, решили через телевизионное шоу установить отцовство для получения полагающихся их детям государственных компенсаций. Поскольку официально брак ни с одной из женщин Наиль не оформлял, для проведения экспертизы они пригласили в студию бабушку детей — Минсулу Апсалямову.

Мать погибшего солдата, недавно потерявшая троих детей, рассказала в эфире о сложных отношениях в семье. Старшего внука, Андрея от Ирины, она признавала и помогала ему. Однако с младшей внучкой Женей от Юлии контакт так и не наладился. Минсулу пояснила, что сомневалась в выборе сына, так как у Юлии на момент их знакомства уже было четверо детей от другого мужчины.

В студии женщины изложили свои версии. Первая сожительница, Ирина, прожила с Наилем несколько лет, но брак так и не был зарегистрирован. Юлия же рассказала, что познакомилась с ним позже и что он очень хотел дочь. Ее старший сын Кирилл подтвердил, что Наиль стал для него как отец. При этом Юлия заявила, что от Наиля слышала жалобы на частые отлучки Ирины из дома, что вызвало растерянность у его матери.

Как выяснилось, Минсулу, получив выплаты за первого погибшего сына, делилась деньгами с обеими семьями. Ирина и Юлия открыто признали, что цель установления отцовства — оформление льгот и выплат, положенных детям погибшего военнослужащего.

Результаты ДНК-теста, проведенного в прямом эфире, подтвердили родство обоих детей с бабушкой с вероятностью 99,9%. Обрадованная Минсулу смогла обнять внуков и заявила, что теперь никто не сможет оспорить этот факт.

Комментируя ситуацию, адвокат Александр Щербинин пояснил, что для юридических целей, таких как получение наследства или выплат, частная экспертиза может быть недостаточной. Необходимо официальное обращение в суд для установления факта отцовства. По его словам, суд иногда принимает решение на основании косвенных доказательств — общих фотографий, переписки или свидетельских показаний, — но экспертиза ДНК является самым весомым аргументом. После судебного решения в свидетельство о рождении вносится запись об отце, что дает детям все соответствующие права.

Ранее сообщалось, что чиновники из двух российских регионов трижды отказали в компенсации семье солдата, погибшего на СВО.