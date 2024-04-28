Две толстые чайки за считанные секунды превратили Ленинград в Лёнинград
Фото: [соцсети]
Иногда для смены названия города в России не нужно собирать законодателей или объявлять референдум местных жителей. Вполне достаточно довольствоваться малым.
В соцсетях завирусилось забавное видео, на котором две довольно упитанные чайки решили присесть на надпись Ленинград - город герой на здании на площади восстания в Санкт-Петербурге.
В результате такого приземления получался забавный казус: издали чаек не особо видно, но при этом буква е в слове Ленинград отчетливо читается, как ё.
Таким образом, на время получилось, что городом-героем является не Ленинград, а Лёненград.
Ренее мы писали, что Россия направила Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда актом геноцида.