Иногда для смены названия города в России не нужно собирать законодателей или объявлять референдум местных жителей. Вполне достаточно довольствоваться малым.

В соцсетях завирусилось забавное видео, на котором две довольно упитанные чайки решили присесть на надпись Ленинград - город герой на здании на площади восстания в Санкт-Петербурге.

В результате такого приземления получался забавный казус: издали чаек не особо видно, но при этом буква е в слове Ленинград отчетливо читается, как ё.

Таким образом, на время получилось, что городом-героем является не Ленинград, а Лёненград.

Ренее мы писали, что Россия направила Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда актом геноцида.