Две тонны урожая с участка: в Подмосковье научились выращивать 300 сортов винограда
Житель Подмосковья вырастил 300 сортов винограда, вопреки резкому климату
Фото: [Виноград на рынке/Медиасток.рф]
Подмосковный Павловский Посад стал настоящей виноградной столицей региона благодаря энтузиасту Игорю Кузьмину, который на своем участке в 35 соток выращивает около 300 сортов. Об этой истории успеха сообщает REGIONS.
За более чем десятилетнюю практику садоводу удалось создать уникальную коллекцию, ежегодно дающую до двух тонн урожая — по 10 килограммов с каждого куста.
Как признался сам виноградарь, основа успеха — правильный подбор сортов. Большинство растений получены из Смоленского питомника Юрия Чугуева и представляют собой морозостойкие неукрывные виды. Амурский сорт выдерживает 40-градусные морозы, американский — до 46 градусов ниже нуля. В подмосковном климате такие вызревают «на ура».
Игорь избегает химической обработки, используя только профессиональные средства защиты без медного купороса. Часть урожая превращается в вино — в погребке Кузьминых каждая бутылка подписана с указанием сорта, года сбора и типа напитка. Виноградарь охотно делится опытом с туристами и начинающими садоводами, доказывая, что виноград в Подмосковье — это новая реальность.
Ранее был назван топ-8 уникальных свойств экстракта виноградных косточек.