Назван топ-8 уникальных свойств экстракта виноградных косточек

Нутрициолог Галина Леонова в беседе с RuNews24.ru рассказала о восьми наиболее значимых преимуществ экстракта виноградных косточек, которые могут комплексно помочь организму.

Полезные свойства винограда научно доказаны. Его косточки полезны за счет концентрации проантоцианидинов и антиоксидантов. Природный компонент может стать дополнительным средством поддержки здоровья при соблюдении рекомендованных дозировок и после консультации с врачом.

Так, как вспоминает эксперт, исследование 2016 года с участием 810 пациентов подтвердило способность экстракта снижать артериальное давление. Прием от 100 до 800 мг вещества в течение 8-16 недель показал устойчивый гипотензивный эффект. Для улучшения кровообращения и профилактики тромбозов достаточно 400 мг проантоцианидинов в сутки.

Дозировка 300-400 мг экстракта, по словам эксперта, уменьшает окислительный стресс после употребления жирной пищи и хирургических вмешательств на сердце. Нейропротекторные свойства проявляются при приеме 150 мг экстракта в течение 12 недель, что подтверждается улучшением когнитивных функций у участников исследований. Улучшается память и концентрация.

Экспериментальные данные свидетельствуют о положительном влиянии на функцию почек и печени, хотя эти эффекты требуют дополнительного изучения на людях. Противомикробные и ранозаживляющие свойства экстракта расширяют его потенциальную сферу применения от укрепления иммунитета до местного использования в форме кремов.

Однако максимальная эффективность экстракта виноградных косточек достигается в сочетании со сбалансированным питанием и учетом особенностей организма. Следует получить консультацию специалиста, прежде чем включать экстракт в свой рацион.

Ранее диетолог назвала неожиданный способ обмануть аппетит.