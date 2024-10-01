Две цистерны сошли с железной дороги на Ярославском направлении МЖД
Фото: [Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры]
Две цистерны опрокинулись на станции Зеленый бор Ярославского направления Московской железной дороги, на месте происшествия работает Московско-Ярославской транспортный прокурор. Об этом сообщает Regions со ссылкой на пресс-службу Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.