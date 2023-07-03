Две участницы из Подмосковья стали победителями проекта «ТопБЛОГ»

Учитель гимназии № 5 Татьяна Золотарева и преподаватель английского языка Анастасия Коваленко из Подмосковья стали победителями медиа-акселератора для блогеров «ТопБЛОГ» в категории «Начинающие».

Конкурс президентской платформы «Россия — страна возможностей» длился два месяца, за это время участникам удалось суммарно привлечь в свои блоги свыше 250 тысяч новых подписчиков. Имена 39 победителей озвучили во время блог-уикенда, который прошел в онлайн-формате в Москве.

Как отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, всего в этом году заявки на участие в конкурсе в категории «Начинающие» подали свыше 9,5 тысячи человек, до первого финала дошли только 157.

«Вы преодолели конкурс более чем 60 человек на место — это даже выше, чем конкуренция на бюджетные места в лучшие вузы нашей страны. Вы те, кто, без преувеличения, меняет блогосферу, создавая значимый и содержательный, но при этом интересный для аудитории контент», — отметил Агафонов.

В новом сезоне проекта участников поделили на три категории: «Начинающие», «Блогеры» и «ТопБЛОГЕРы», чтобы подобрать оптимальную траекторию развития для каждого. По словам руководителя проекта Дмитрия Бескромного, самое сложное на старте нового блога — это выработать системность.

«Новая система нашего проекта направлена на формирование дисциплины, ведь только в таких условиях могут выработаться новые нейронные связи и конкурентоспособный продукт»», — сказал Бескромный.

Теперь участники категории «Начинающие», чей блог блог вырос по одному из показателей, перейдут в категорию «Блогеры» и продолжат борьбу за звание победителя проекта.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с победителями и призерами ВОШ.