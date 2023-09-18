Две участницы из Подмосковья стали победителями третьего сезона проекта «ТопБЛОГ»

Две жительницы Подмосковья — Татьяна Золотарева и Вероника Чурсина — вошли в число победителей третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В финал, который состоялся в онлайн-формате в Москве, вышли сто два человека из сорока четырех регионов страны. Победителями в категории «Блогеры» стали свыше двадцати участников.

Как рассказал заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, менее чем за полгода участники проекта смогли привлечь в свои блоги свыше 620 тысяч подписчиков.

«Это потрясающий результат, ведь многие из вас начинали развивать свои блоги, имея всего нескольких десятков подписчиков. <…> Мы гордимся каждым участником, спасибо за вашу волю к победе и желание учиться новом», — отметил Агафонов.

Финалистка из Подмосковья Татьяна Золотарева работает учителем начальных классов. Она ведет свой блог в соцсети «ВКонтакте», где рассказывает, как правильно распределить время и не получить профессиональное выгорание, делится образовательной информацией и интересными локациями города. После участия в проекте «ТопБЛОГ» число подписчиков Татьяны Золотаревой увеличилось до одиннадцати тысяч.

Фото: [ пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» ]

Вторая финалистка из Московской области — Вероника Чурсина — ведет свой блог на площадке «Дзен». Она рассказывает о том, как сэкономить деньги, время и силы, в том числе о формировании инвестиционного портфеля, простых рецептах и бюджетных магазинах.

Фото: [ пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» ]

Руководитель «ТопБЛОГ» Дмитрий Бескромный, в свою очередь, отметил, что проект помогает представителям социально-значимых отраслей и профессий на равных конкурировать за внимание с коммерческими и развлекательными блогерами.

Победители и финалисты проекта получили эксклюзивные призы. Кроме того, российское общество «Знание» выбрало десять финалистов в категории «Блогеры», которые наполняют соцсети познавательным контентом. Они получили памятные подарки и доступ к уникальному онлайн-курсу по прокачке публичных выступление от «Знание.Академия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что команда из Фрязино вышла в полуфинал международного чемпионата «Битва роботов».