Двенадцать дорог привели в порядок в Люберцах в рамках летнего содержания
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
На двенадцати региональных дорогах в Люберцах провели ремонтные и уборочные работы в рамках летнего содержания, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты «Мосавтодора» очистили дороги от смета и мусора, восстановили линии освещения, опилили ветви деревьев, растущих рядом с проезжей частью, привели в нормативное состояние дорожные знаки и искусственные неровности, а также восстановили работу светофоров.
Так, например, дорожные знаки были отремонтированы на проспекте Гагарина и улице Волковской в Люберцах, а также на улице Чехова в Красково. А на Быковском шоссе в рабочем поселке Малаховка восстановили работу светофора.
Работы в рамках летнего содержания дорог продолжаются, указали в ведомстве.
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