Двенадцать сельских отделений Почты России модернизуют в Подмосковье до конца текущего года. Работы проведут в Одинцово, Истре, Дмитрове, Подольске, Егорьевске, Мытищах, Рузе и других округах региона.

В ходе ремонта в почтовых отделениях заменят окна и инженерные коммуникации, приведут в порядок кровли, обустроят пандусы, оборудуют кнопки вызова персонала.

Кроме того, в отделениях будут доступны новые услуги. К примеру, посетители смогут подтвердить или восстановить учетную запись на сайте Госуслуг. В некоторых отделениях установят компьютеры. Помимо этого, во всех ремонтируемых отделениях обустроят «Медицинский уголок». Там можно будет измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за прошлый месяц от жителей области поступило 159 тысяч обращений на разные темы.