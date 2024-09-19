Двенадцать тротуаров, ведущих к медучреждениям, построили в Подмосковье

На региональных дорогах Подмосковья построили двенадцать тротуаров, ведущих к медицинским учреждениям, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в десяти округах региона в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность новых тротуаров составила свыше пятнадцати километров, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Теперь жители Подмосковья смогут безопасно добираться пешком в том числе до Черкизовского психоневрологического интерната, детской больницы и поликлиники в деревнях Скрылья и Глазово под Серпуховом, к ФАПу в деревне Гавшино, к Чеховской больнице и поликлинике в селе Молоди, к амбулатории в селе Константиновское.

«Сейчас дорожники продолжают обустройство новых тротуаров к ФАПам в селе Саввино в Егорьевске и в деревне Судислово в Шаховской», — уточнил глава областного Минтранса.

Работу по обустройству пешеходных дорог продолжаются — планируется построить свыше шестидесяти пяти километров тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты «Мострансавто» вышли 350 новых автобусов.