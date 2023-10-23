Двенадцать тысяч человек посетили праздник «Уличный, вкусный, искусный» в парках Подмосковья

Порядка 12 тысяч человек посетили мероприятие «Уличный, вкусный, искусный», которое прошло почти в 70 парках культуры и отдыха Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В рамках праздника для гостей подготовили выставочные пространства современного искусства и тематические локации «Своими руками», выступления музыкантов, лекции про уличное искусство от известных представителей направления, арт-встречи, спектакли, мастер классы, ярмарки мастеров и не только. Отдельную развлекательную программу провели для детей. Отметим, что мероприятие прошло при поддержке Минкульттуризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».