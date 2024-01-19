Двенадцать тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

В Подмосковье прошел сильный снегопад — за ночь выпало до пяти сантиметров снега.

Во время ночного дежурства дорожные службы региона очистили порядка двенадцати тысяч километров дорог, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В работах были задействованы свыше 1,4 тысячи рабочих и около 600 единиц снегоуборочной техники, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В связи с погодными условиями дорожные службы региона были переведены на усиленный режим работы. <…> Отмечу, что в настоящее время движение общественного транспорта происходит по фактическому расписанию», — подчеркнул он.

За дорожной и погодной ситуациями в круглосуточном режиме следит оперативный штаб по зимнему содержанию дорог. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Крещением.