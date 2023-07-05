Двенадцать тысяч нарушений при размещении незаконной рекламы устранили в Подмосковье

Сотрудники подмосковного ГУСТ зафиксировали свыше 12 тысяч нарушений при размещении незаконной рекламы устранили в Подмосковье с начала текущего года, сообщили в ведомстве.

«Более 95% замечаний отработал целый ряд муниципалитетов, в частности: Волоколамский, Кашира, Реутов, Одинцовский, Серебряные Пруды, Ступино, Талдомский, Королев, Щелковский и Электрогорск. Отдельно стоит отметить городские округа, в которых количество подобных недочетов минимально, это: Черноголовка — 1 случай, Власиха — 3, Котельники — 4 и Краснознаменск — 5», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, размещать объявления и другие информационные материалы можно только после согласования с органами местного самоуправления и в специально отведенных для этого информационных стендах. Нарушение данного правила грозит административной ответственностью в виде штрафа. Его размер варьируется от 1,5 до 30 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на то, что в регионе отмечается общее снижение числа жалоб.