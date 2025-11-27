Дверь закрыта: побег судьи Чернова закончился лишением всех государственных привилегий
ТАСС: ВККС приостановила отставку судьи Чернова
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приняла решение о прекращении отставки бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании коллегии, передает ТАСС.
Основанием для такого решения послужило совершение судьей существенного виновного нарушения, которое признано несовместимым с высоким званием судьи. Регламентация данного вопроса осуществляется пунктом 6 статьи 15 закона «О статусе судей в РФ».
Принятое решение влечет за собой правовые последствия для Александра Чернова. Он лишается гарантий личной неприкосновенности, принадлежности к судейскому сообществу, а также права на материальное и социальное обеспечение, связанное с пребыванием в отставке.
В ходе судебного заседания адвокат просил сохранить за его доверителем полномочия председателя краевого суда в отставке. По имеющейся информации, сам Александр Чернов в настоящее время находится на территории Кипра и не планирует возвращаться в Россию.
