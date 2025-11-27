Дверь закрыта: побег судьи Чернова закончился лишением всех государственных привилегий

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации приняла решение о прекращении отставки бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании коллегии, передает ТАСС .

Основанием для такого решения послужило совершение судьей существенного виновного нарушения, которое признано несовместимым с высоким званием судьи. Регламентация данного вопроса осуществляется пунктом 6 статьи 15 закона «О статусе судей в РФ».

Принятое решение влечет за собой правовые последствия для Александра Чернова. Он лишается гарантий личной неприкосновенности, принадлежности к судейскому сообществу, а также права на материальное и социальное обеспечение, связанное с пребыванием в отставке.

В ходе судебного заседания адвокат просил сохранить за его доверителем полномочия председателя краевого суда в отставке. По имеющейся информации, сам Александр Чернов в настоящее время находится на территории Кипра и не планирует возвращаться в Россию.

