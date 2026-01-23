«Двери не открывались, стекло не билось»: в Иркутске тренер вытащил семилетнего мальчика из горящей машины

В Иркутске произошел инцидент, который мог закончиться трагедией, если бы не решительные действия прохожих, пишет телеграм-канал «112». Местный тренер выходил со своей тренировки из спорткомплекса, когда заметил на парковке задымившуюся машину.

Выяснилось, что владелица автомобиля приехала за своей дочерью, которая занималась художественной гимнастикой. В заведенной машине она оставила своего семилетнего сына. В какой-то момент салон начал заполняться дымом, а затем произошло возгорание.

Тренер, не раздумывая, бросился спасать ребенка. Однако открыть двери не удалось — вероятно, из-за блокировки системой безопасности или деформации от жара.

Попытка разбить стекло ногой также не увенчалась успехом. Тогда мужчина вместе с другими прохожими, подоспевшими на помощь, нашел молоток. С его помощью они разбили стекло автомобиля, проникли в салон и вытащили мальчика.

Ребенок был пристегнут в детском кресле, и спасатели вынесли его вместе с ним, чтобы не тратить драгоценные секунды на отстегивание ремней.

В результате быстрых и слаженных действий ребенок не пострадал, сейчас все в порядке. Автомобиль спасти не удалось — он полностью сгорел.

