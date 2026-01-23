Прохожие на станции метро в Москве помогли задержать несовершеннолетнего грабителя

В Москве на станции метро «Парк Культуры» задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в покушении на грабеж. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Известно, что молодой человек в вагоне электропоезда выхватил из рук 23-летней пассажирки пакет, в котором находились ее личные документы и мобильный телефон.

После этого злоумышленник попытался скрыться, выбежав на платформу станции. Однако пострадавшая последовала за ним. Другие пассажиры, ставшие свидетелями происшествия, тоже вмешались в ситуацию.

Очевидцы задержали подозреваемого и не позволили ему скрыться до прибытия наряда полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, оперативно прибывшие на место, задержали подростка. Похищенные вещи вернули хозяйке.

Подросток доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 161 (грабеж) УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Березовском Кемеровской области мужчина за ночь трижды пытался угнать автомобили горожан.