Двести «опасных троп» вблизи железнодорожных путей ликвидируют в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье в рамках комплекса мер по сокращению смертельных случаев на железной дороге ликвидируют 200 несанкционированных подходов к железнодорожным путям в 42 округах, 30 из них уже устранили. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом году в Подмосковье в рамках обеспечения безопасности жителей и борьбы с несанкционированными переходами через ж/д пути мы продолжаем проводить комплекс мер — строим ограждения вдоль ж/д путей, устанавливаем камеры фиксирующие нарушения правил перехода, а также в местах, где часто выламывают ограждения, делаем рвы и высаживаем труднопроходимые кустарники», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, такие меры способствовали снижению числа несчастных случаев на «опасных тропах» в 2023 году на 40%. В ведомстве призвали граждан переходить железнодорожные пути только через санкционированные переходы, чтобы обезопасить себя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.