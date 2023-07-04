Двести участников проекта «Поезд памяти» посетили парк «Патриот» в Подмосковье

Участники патриотического проекта «Поезд памяти» посетили парк «Патриот» в Одинцовском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Московская область принимает участников проекта, который организовал Совет Федерации, уже второй год подряд. Сегодня двести школьников из России, Белоруссии, Киргизии и Армении прибыли на платформу Центрального парка Вооруженных сил РФ. Детей встретили с оркестром. В программе проекта в Подмосковье: посещение музея «Дорога Памяти», Партизанской деревни и Музейно-храмового комплекса.

Из Московской области «Поезд памяти» отправится в столицу. Москва станет конечной точкой исторического проекта, который стартовал 21 июня. За две недели школьники посетили ряд мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья провел встречу с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников.