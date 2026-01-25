Двигатель встает колом: Chery и Jaecoo начали массово отзывать у водителей

Крупная отзывная кампания затронула свежие партии популярных кроссоверов на одном из ключевых рынков. Производитель автомобилей Chery официально объявил о необходимости бесплатного обслуживания для части выпущенных моделей Jaecoo J7 и Tiggo 7. Причиной стала обнаруженная на производстве техническая недоработка, которая потенциально способна привести к серьезной поломке в пути, сообщает Новосвят.

Речь идет о возможной некорректной установке жгута проводов, ведущего к электронному мозгу двигателя — блоку управления. При нарушении регламента сборки проводка может быть недостаточно надежно закреплена. В процессе эксплуатации, особенно на неровных дорогах, незафиксированные провода способны смещаться и перетираться о соседние элементы конструкции. Это грозит коротким замыканием или обрывом цепи, что приведет к моментальной остановке силового агрегата без предупреждения.

Под действие отзыва попадают автомобили, сошедшие с конвейера в период с апреля по декабрь 2025 года, общее число которых превышает тысячу единиц. Владельцам указанных моделей рекомендовано обратиться в авторизованные сервисные центры для проведения диагностики. Механикам поручено проверить правильность укладки и фиксации жгута проводки ЭБУ двигателя. В случае подтверждения дефекта специалисты бесплатно устранят неисправность — либо произведут надежный крепеж существующих элементов, либо заменят поврежденные компоненты на новые.

