Движение через два железнодорожных переезда в Подмосковье временно ограничат

В Подмосковье временно ограничат движение автомобилей через два железнодорожных переезда, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, в ближайший четверг на несколько часов будет закрыт переезд на Дубнинской улице в деревне Татищево. Объехать пути можно будет по Дмитровскому шоссе и по трассе А-108. Время действия ограничений — с 12:00 до 15:00.

В воскресенье будет закрыт для автомобилей переезд возле населенного пункта Индустрия под Коломной. Объезд возможен через населенные пункты Шеметово — Лыково — Семеновское — Осенки — Индустрия. Время действия ограничений — с 08:00 до 16:00.

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к данным ограничениям движения. Они необходимы для того, чтобы провести работы, направленные на обеспечение безопасности железнодорожных переездов и автомагистралей, которые с ними пересекаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет завершено строительство развязки между Каширским и Володарским шоссе.