Движение «Голос» прекратит деятельность после приговора Мельконьянцу

Общероссийское движение в поддержку прав избирателей «Голос»* объявило о полном прекращении своей деятельности после вынесения приговора его сопредседателю Григорию Мельконьянцу, сообщило РБК.

В организации подчеркнули, что это решение связано с осложнившейся ситуацией, которая создала угрозу уголовного преследования для участников и сторонников движения. В результате «Голос» закрыл все свои региональные отделения.

Также были досрочно прекращены полномочия руководящих органов, таких как совет и ревизионная комиссия, и завершены все текущие проекты, включая «Карту нарушений». Работа сайта и аккаунтов в социальных сетях организации прекратилась.

14 мая Басманный суд Москвы признал Мельконьянца виновным в организации деятельности нежелательной иностранной неправительственной организации (НПО). Он был приговорен к пяти годам лишения свободы и получил девять лет запрета на деятельность в сфере общественных объединений.

Основанный в 2000 году, «Голос» занимался подготовкой наблюдателей, предоставлением юридической помощи и запуском онлайн-сервисов для фиксации нарушений на выборах. В 2013 году организацию внесли в реестр иностранных агентов, после чего она была ликвидирована. Несмотря на это, сторонники «Голоса» продолжали поддерживать деятельность движения своими силами.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск о банкротстве к российской космической компании SR Space.

*Министерством юстиции РФ внесена в перечень иностранных агентов.