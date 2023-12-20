Движение ХАМАС сообщило о ликвидации израильских солдат и военной техники

Об убийстве 25 солдат армии Израиля отчиталась бригада «Аль-Кассам». Также, по их заявлениям, им удалось избавиться от 41 единицы принадлежащей израильским войскам боевой техники. На это у боевиков ХАМАС ушло три дня. В сообщении также говорится, что десяток солдат Израиля оказались ранены.

Пока о возобновлении режима прекращения огня речи не идет, хотя ряд соседних государств прикладывают усилия, чтобы снова привести Израиль и ХАМАС к перемирию.