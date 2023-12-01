Движение «Хезболлах» нанесло два удара по армии Израиля в поддержку палестинцев

Ливанское движение «Хезболлах» нанесло два удара по израильским войскам в качестве поддержки палестинского народа. Об этом сообщает РИА Новости .

О подозрительном воздушном объекте, перехваченном израильской системой ПВО сообщила армия обороны Израиля. «Прилет» произошел со стороны Ливана. Позже «Хезболлах» заявил, что атаковал Израиль в качестве акта поддержки палестинского народа. В сообщении движения говорится, что в 16.00 боевики нанесли удар по израильским солдатам возле Джаль Аль-Алляма. Через некоторое время после этого удар повторился, на этот раз целью стали военные в Аль-Мардже.

В пятницу возобновились боевые действия между ЦАХАЛ и ХАМАС. Израильская сторона заявила, что палестинское движение нарушило условия перемирия, атаковав Израиль. В ответ израильская армия возобновила бои в секторе Газа.