Движение на Крымском мосту возобновили после небольшого перерыва

В 17.32 Крымский мост перекрыли для движения. Тем, кто уже въехал на мост или находился в зоне досмотра, озвучили рекомендации, людей попросили сохранять спокойствие. Причина, по которой мост был временно перекрыт, так и не была названа. В 19.21 мост снова открыли для проезда автомобильного транспорта.

Перекрытия связали с воздушной тревогой, объявленной в то же время в небе над Севастополем. Местные власти сообщили, что на подлете к городу над морем сбили украинскую ракету.