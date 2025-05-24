Движение на трассе М-12 в Подмосковье перекрыто уже около 5 часов после автоаварии

На участке трассы М-12, где произошло ДТП с участием микроавтобуса, движение перекрыто уже более пяти часов. Об этом передает BAZA, публикуя видеозапись, на которой запечатлен масштабный затор на дороге.

23 мая на трассе М-12 в Московской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковых автомобилей. Как сообщает источник РЕН ТВ, в результате аварии автобус, в котором находились пассажиры, в том числе дети, перевернулся. В результате происшествия погиб ребёнок и женщина 58 лет. Всего в ДТП пострадали 11 человек, среди них есть дети.

Согласно информации от водителей, которые оказались в пробке на шоссе, они не смогли преодолеть даже небольшое расстояние за это время. Пробка растянулась на несколько десятков километров и ей не видно конца и края.

Автовладельцы и пассажиры выражают недовольство в связи с тем, что не получают воду и не имеют доступа к информации от «Автодора».

Ранее СМИ опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье.