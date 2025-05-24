СМИ опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

В распоряжении РЕН ТВ оказался список погибших и пострадавших в аварии с участием микроавтобуса и трех легковушек на автодороге М-12 в Подмосковье.

23 мая на трассе М-12 в Московской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковых автомобилей. Как сообщает источник РЕН ТВ, в результате аварии автобус, в котором находились пассажиры, в том числе дети, перевернулся. В результате происшествия погиб ребёнок и женщина 58 лет. Всего в ДТП пострадали 11 человек, среди них есть дети.

Погибшие:

Екатерина С., 58 лет;

Ребенок, 9 лет.

Пострадавшие:

Алексей Б., 67 лет;

Абил А., 48 лет;

Борис З., 44 года;

Александр Л.;

Павел Л., 36 лет;

Ольга Л., 36 лет;

Андрей Ш., 47 лет;

Иван П., 39 лет;

Ребенок, 13 лет;

Ребенок, 6 лет.

Ранее сообщалось, что по факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Московской области возбуждено уголовное дело.