СМИ опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
РЕН выложил список погибших и пострадавших в жутком ДТП в Подмосковье
Фото: [pxhere.com]
В распоряжении РЕН ТВ оказался список погибших и пострадавших в аварии с участием микроавтобуса и трех легковушек на автодороге М-12 в Подмосковье.
23 мая на трассе М-12 в Московской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковых автомобилей. Как сообщает источник РЕН ТВ, в результате аварии автобус, в котором находились пассажиры, в том числе дети, перевернулся. В результате происшествия погиб ребёнок и женщина 58 лет. Всего в ДТП пострадали 11 человек, среди них есть дети.
Погибшие:
Екатерина С., 58 лет;
Ребенок, 9 лет.
Пострадавшие:
Алексей Б., 67 лет;
Абил А., 48 лет;
Борис З., 44 года;
Александр Л.;
Павел Л., 36 лет;
Ольга Л., 36 лет;
Андрей Ш., 47 лет;
Иван П., 39 лет;
Ребенок, 13 лет;
Ребенок, 6 лет.
Ранее сообщалось, что по факту смертельного ДТП с микроавтобусом в Московской области возбуждено уголовное дело.