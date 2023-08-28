Движение на трассе «Волга» в Подмосковье будут временно перекрывать по ночам до четверга

Движение на федеральной трассе М-7 «Волга» в Подмосковье будут временно перекрывать в связи с проведением монтажных работ, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Кратковременные перекрытия будут осуществляться по ночам с 29 по 31 августа — в промежуток между часом ночи и четырьмя часами утра. При этом движение для транспорта будет закрыто не более получаса, указали в ведомстве.

Ограничения будут действовать в районе Новой Купавны в Богородском округе — 32,3 километр, а также в районе деревни Плотава Павлово-Посадского городского округа — 80,4 километр. Водителей призвали заранее планировать маршрут.

Фото: [ ФКУ «Центравтомагистраль» ]

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