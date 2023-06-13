Движение на участке трассы А-108 в Серпухове открыли после ремонта путепровода

Движение по путепроводу на 340-м километре федеральной трассы А-108 в Серпухове открыто для автотранспорта. Об этом со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль» сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Движение на данном участке дороги было закрыто 19 мая для обследования путепровода, напомнили в ведомстве. Затем дорожные службы восстановили несущую способность пролетного строения. На балках путепровода с использованием высокопрочных болтов установили усиливающие двусторонние накладки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тестовое движение на Мытищинской хорде будет открыто в сентябре текущего года.