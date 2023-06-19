Движение оптимизировали почти в двухстах местах на дорогах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В Подмосковье работы по оптимизации движения транспорта затронули еще 166 мест, сообщили в областном Минтрансе. Это позволит улучшить транспортную обстановку в регионе, ликвидировать и минимизировать заторы.
«Уже третий год подряд мы ликвидируем заторы, проводя точечные мероприятия. С начала года удалось оптимизировать движение в 166 местах, где в 87 из них уже заметен положительный эффект», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.
Например, в Сергиевом Посаде, Щелково, Одинцове и Домодедове синхронизировали и перенастроили работу порядка 20 светофоров, уточнил министр. Также в округах проводились работы по переразметке на перекрестках и улицах и не только.
Ранее сообщалось, Андрей Воробьев посетил Отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского.