Движение по Крымскому мосту для поездов временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту для девяти пассажирских поездов временно перекрыли. Об этом утром 5 марта сообщил оператор железнодорожных перевозок на полуострове «Гранд Сервис Экспресс».

О том, когда поезда смогут продолжить движение, не говорится. В компании уточнили, что движение возобновится, когда будет получено соответствующее разрешение. Также отмечается, что отставание по времени будет по возможности устранено в пути.

Ранее стало известно, что на Крымском мосту было перекрыто движение автомобилей. Утром 5 марта оно возобновилось. Ограничения действовали в совокупности 9 часов.

Сейчас проезда ждут поезда, которые двигаются из Симферополя в Москву и Кисловодск, из Евпатории в Москву, из Севастополя в Москву, из Адлера в Симферополя, Кисловодска в Симферополь, из Москвы в Евпаторию и в Симферополь.

О перекрытии движения на Крымском мосту информируют регулярно. Ужесточение правил началось после того, как ВСУ дважды устроили теракт на объекте. Первый раз киевский режим подорвал мост в октябре 2022 года, второй — в июле 2023-го года.

3 марта Министерство обороны РФ сообщило, что над Крымом сбили 38 беспилотников. Из-за работы ПВО в регионе был перекрыт участок трассы «Таврида», а также Крымский мост.