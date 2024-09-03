Движение «Ветераны России» призвало признать Михаила Шуфутинского народным артистом РФ

На данный момент Шуфутинский носит звание заслуженного артиста, однако пока не удостоен народного.

В организации считают, что эта ситуация требует исправления, так как его известная песня «Третье сентября» воспринимается народом наравне с «Иронией судьбы», которая ассоциируется с новогодними праздниками.

Кроме того, Шуфутинский зарекомендовал себя как гражданин с устоявшейся позицией.

«Михаил Шуфутинский не только артист, но и человек с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к родине в непростые времена. Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания «Народный артист Российской Федерации». Общество уже давно признало его таким», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что центр цифрового образования детей «IT-куб» появился в подмосковных Химках.