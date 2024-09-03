Движение «Ветераны России» призвало признать Михаила Шуфутинского народным артистом РФ
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Общественники направили просьбу к президенту и Министерству культуры признать Михаила Шуфутинского народным артистом России, сообщил SHOT.
На данный момент Шуфутинский носит звание заслуженного артиста, однако пока не удостоен народного.
В организации считают, что эта ситуация требует исправления, так как его известная песня «Третье сентября» воспринимается народом наравне с «Иронией судьбы», которая ассоциируется с новогодними праздниками.
Кроме того, Шуфутинский зарекомендовал себя как гражданин с устоявшейся позицией.
«Михаил Шуфутинский не только артист, но и человек с твердыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к родине в непростые времена. Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания «Народный артист Российской Федерации». Общество уже давно признало его таким», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.
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