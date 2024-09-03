Центр цифрового образования детей «IT-куб» появился в подмосковных Химках

В Химках на базе школы «Лидер» открылся центр цифрового образования детей «IT-куб», рассчитанный на 400 воспитанников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В торжественном открытии учреждения приняли участие депутат Госдумы Ирина Роднина и представители технологических партнеров центра — Лаборатории Касперского и НПО «Робоинтеллект». В центре обустроили шесть специализированных лабораторий, лекционные и проектные аудитории, шахматную зону. Его воспитанники смогут изучать программирование на Python, разрабатывать мобильные приложения и н только. Обучение проводится бесплатно, записаться можно в школе «Лидер» или через Госуслуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.