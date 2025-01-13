Двое детей попали в ледяную ловушку на Оби

Две малолетних детей провалились в полынью на реке Обь в Сургуте, сообщает ugra-news.ru . Из двух попавших в неприятность детей удалось спасти одного.

Предварительно, жертвой стихии стал ребенок 2017 года рождения. Его тело не вытащили, но над этим работают в рамках поисково-водолазной операции. Второго малолетнего жителя Сургута передали медикам, ему оказывается помощь.

В очередной раз сотрудники МЧС призывают жителей не гулять на ледяных реках, особенно не пускать туда детей. В Сургуте лед на Оби слишком тонкий, но даже в другом случае нельзя находиться на поверхности водной глади зимой.

Ранее сообщалось, что в Бурятии автомобиль с людьми провалился под лед.