Двое детей попали в ледяную ловушку на Оби
Дети провалились под лед на реке Обь в Сургуте, один погиб
Фото: [Медиасток.рф]
Две малолетних детей провалились в полынью на реке Обь в Сургуте, сообщает ugra-news.ru. Из двух попавших в неприятность детей удалось спасти одного.
Предварительно, жертвой стихии стал ребенок 2017 года рождения. Его тело не вытащили, но над этим работают в рамках поисково-водолазной операции. Второго малолетнего жителя Сургута передали медикам, ему оказывается помощь.
В очередной раз сотрудники МЧС призывают жителей не гулять на ледяных реках, особенно не пускать туда детей. В Сургуте лед на Оби слишком тонкий, но даже в другом случае нельзя находиться на поверхности водной глади зимой.
Ранее сообщалось, что в Бурятии автомобиль с людьми провалился под лед.