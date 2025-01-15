Двое ярославцев избили пожилого мужчину из-за сделанного им замечания за громкую музыку

Видео с камеры видеонаблюдения появилось в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети ВКонтакте, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области.

В Рыбинске двое молодых людей избили пожилого мужчину из-за сделанного им замечания за слишком громкую музыку в их автомобиле в ночное время.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

На кадрах видео двое агрессивных молодых людей выходят из машины и набрасываются на мужчину, который стоит спиной к камере. Они бьют его, после чего тот падает на землю. Потом в него бросают кусочки льда, а один из нападавших пинает лежащего.

Автор поста отметил, что молодые люди напали на пожилого мужчину из-за сделанного им замечания за громкую музыку из их машины и за то, что они припарковались на тротуаре.

Ранее сообщалось о том, что в красноярском аэропорту один мужчина нанес другому несколько ударов ножом.