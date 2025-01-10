Двое кузбассовцев избили молотком женщину с ребенком по заказу из даркнета

В Новокузнецке двое молодых людей с молотком напали на женщину с ребенком на руках, желая заполучить обещанные деньги от «работодателя» из даркнета. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru .

Злоумышленники по предварительным данным получили заказ через «темную сторону» интернета. Они согласились избить девушку молотком за деньги: заказчик обещал дать 10 000 рублей за содеянное.

Сибиряки с молотком подкараулили мать с ребенком на руках и набросились на нее с молотком. Нападавшие матерились и загоняли женщину в угол под плач малыша. Происходящее преступники записали на видео.

О произошедшем стало известно из Сети, когда туда утекли душераздирающие кадры. Полиция оперативно установила личность потерпевшей и молодых нападавших. Одному из них не было 18 лет. Кузбассовцев, которые исполняли неправомерное поручение неизвестных, задержали.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который напал на жительницу подмосковных Люберец.