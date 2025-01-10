Двое кузбассовцев избили молотком женщину с ребенком по заказу из даркнета
В Кузбассе задержали двух молодых людей, избивших молотком женщину с ребенком
Фото: [Медиасток.рф]
В Новокузнецке двое молодых людей с молотком напали на женщину с ребенком на руках, желая заполучить обещанные деньги от «работодателя» из даркнета. Об этом со ссылкой на соцсети пишет VSE42.Ru.
Злоумышленники по предварительным данным получили заказ через «темную сторону» интернета. Они согласились избить девушку молотком за деньги: заказчик обещал дать 10 000 рублей за содеянное.
Сибиряки с молотком подкараулили мать с ребенком на руках и набросились на нее с молотком. Нападавшие матерились и загоняли женщину в угол под плач малыша. Происходящее преступники записали на видео.
О произошедшем стало известно из Сети, когда туда утекли душераздирающие кадры. Полиция оперативно установила личность потерпевшей и молодых нападавших. Одному из них не было 18 лет. Кузбассовцев, которые исполняли неправомерное поручение неизвестных, задержали.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который напал на жительницу подмосковных Люберец.