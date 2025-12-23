Двое мужчин вынимали детей из курьерских сумок возле ТЦ «Выходной» в Люберцах

В подмосковных Люберцах произошел необычный и вызывающий беспокойство инцидент: очевидцы засняли, как двое курьеров использовали профессиональные термосумки для перевозки маленьких детей. Видеозапись была опубликована в Telegram-каналах.

Кадры были сняты возле торгового центра «Выходной». На них видно, как курьер в желтой форме останавливается на скутере, после чего достает из незакрытой термосумки, закрепленной на заднем сидении, маленького ребенка. Следом к нему подъезжает другой мужчина на аналогичном транспорте и вынимает из такой же сумки девочку. Действия происходят на парковке у оживленного торгового объекта.

Мужчина за кадром сопровождает происходящее ироничным комментарием: «Детей заказывали? Дочке покажу. Откуда берутся дети, расскажу».

Четко разглядеть логотип курьерской службы на записи не удается. Однако, по информации одного из очевидцев, заснятые мужчины могли быть сотрудниками «Яндекс Доставки». В службе доставки пока не прокомментировали данный инцидент. Видео вызвало активное обсуждение в социальных сетях, где пользователи выражают недоумение и тревогу по поводу безопасности детей при такой «транспортировке».