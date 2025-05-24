Двое погибших и двое пострадавших: ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы
Ночное ДТП в тоннеле на северо-западе Москвы унесло жизни двух человек
Фото: [Медиабанк Подмосковья/Ирина Мальцева]
В результате столкновения трех автомобилей в тоннеле на северо-западе Москвы погибли два человека, еще двое получили травмы и госпитализированы. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на информацию от представителя правоохранительных органов.
Как сообщил источник, инцидент с участием трёх транспортных средств случился в Северо-Западном тоннеле в предрассветные часы 24 мая.
«ДТП с участием трех автомобилей произошло в Северо-Западном тоннеле в СЗАО. Есть пострадавшие, нескольких человек зажало. В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали», — рассказал источник.
В данный момент уточняются дополнительные сведения. К месту происшествия направляются сразу несколько машин скорой помощи.
Ранее СМИ опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье.