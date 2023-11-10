Двое пострадали в огромной очереди за билетами в Большой театр в Москве

Сразу два человека пострадали во время большой очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Очередь 10 ноября скопилась у касс для покупки билетов, на месте дежурят полицейские.

По данным канала «112», многие стоят тут несколько дней, но ситуация усложнилась лишь в последние часы – народ все прибывает. Многие выражают недовольство тем, как организована продажа браслетов.

Кстати, не остались в стороне и сайты объявлений, где продают браслеты для покупки билетов на «Щелкунчик» - сейчас подобного рода объявления заблокированы.