Один погибший обнаружен под завалами разрушенного дома в Нижнем Тагиле

Под завалами обрушившихся подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле обнаружен один погибший, сообщил ТАСС .

Оперативные службы, которые работают на месте ЧП в Нижнем Тагиле, сообщили об одном погибшем. Еще восемь пострадавших находятся под завалами. Установлено, что эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже.

В связи с произошедшим в Екатеринбурге пройдут внеплановые проверки газового оборудования. Кроме того, на место трагедии выехали местные волонтеры центра «Мы рядом» для помощи пострадавшим. Также в Нижний Тагил будут направлены продукты питания и вода.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили под завалами восемь пострадавших, четверо из которых — дети. На месте взрыва работают 170 сотрудников МЧС и 45 единиц спецтехники.