Двое пожарных погибли в Донецке из-за очередного обстрела

6 декабря во время тушения пожара в Донецке из-за очередного обстрела погибли сотрудники МЧС. Об этом сообщает МЧС ДНР .

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 16.40, выяснилось, что в результате обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом в Буденновском районе, начался пожар. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации.

Во время работ на месте происшествия начался повторный обстрел города со стороны ВСУ. В итоге двое пожарных погибли на месте происшествия, еще десять человек получили ранения и были доставлены в больницы. Также сообщается, что снаряды повредили пожарную технику.