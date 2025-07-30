Двое приятелей получили сроки за убийственную стрельбу в гостинице

В Новокузнецке вынесен приговор по делу об особо жестоком убийстве, совершенном в июле прошлого года. Реальные сроки получили двое мужчин, пишет sibdepo.ru.

Двое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были осуждены на 12 и 8 лет колонии строгого режима за расправу над знакомым, который их «сильно бесил».

Конфликт произошел в ночь с 24 на 25 июля два года назад, когда обвиняемые, испытывавшие личную неприязнь к жертве, решили разобраться с ним окончательно. Один из преступников использовал незарегистрированное огнестрельное оружие, которое хранил незаконно. Прибыв в гостиничный комплекс, где находился потерпевший, они хладнокровно расстреляли его, выпустив четыре пули, а затем добили ударами.

Приговор мог бы быть строже, если бы не признательные показания одного из обвиняемых. Суд учел этот факт, назначив ему 8 лет против 12 лет соучастнику.

Ранее сообщалось, что уральский участковый получил срок после разоблачения о сокрытии тел.