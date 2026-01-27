Двое в тяжелом состоянии: чем закончилась вспышка кори для будущих офицеров

В Военном колледже Министерства обороны Казахстана в городе Щучинске зафиксирована масштабная вспышка кори. Об этом передает Kazinform .

По последним данным, медицинская помощь в условиях стационара потребовалась 66 курсантам учебного заведения. Предположительно, источником инфекции стал завозной случай заболевания после возвращения учащихся с зимних каникул.

Администрация колледжа в срочном порядке ввела строгие карантинные мероприятия. Все лица, контактировавшие с заболевшими, были изолированы для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Медики, наблюдающие за состоянием госпитализированных, отмечают, что у большинства из них болезнь протекает стабильно, однако двое молодых людей борются с осложненной формой инфекции.

На территории всего учебного заведения усилен санитарно-эпидемиологический режим, а ситуация взята на особый контроль профильными надзорными ведомствами.

