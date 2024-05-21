Василий Стажила и Андрей Караман из расформированного подразделения выступали на стороне России во время СВО, но на Родине их ждет тюрьма за «наемничество». Как пишет RT , недавно бойцам помогли оформить ВНЖ в России.

Бойцы из Приднестровья теперь нежеланные гости в Молдове из-за службы в ОБТФ «Каскад» во время СВО. Ребят сделали фигурантами уголовного дела о наемничестве, в связи с чем они попросили защиты у России.

Недавно иностранцы подали документы в МВД ДНР, где их приняли и сказали ожидать документа три месяца. В этом им помогла редакция RT, куда в апреле 2024 года обратились за помощью Василий Стажила и Андрей Караман.

«С нами работала команда Александра Волошина, все затраты они взяли на себя, все они оплачивали. Бегали и решали с нами все вопросы. Помогали», — добавил Караман.

Военные до сих пор негодуют от решений молдавского правительства, которое грешит двойными стандартами. Ведь те, кто воевал за Украину, приезжают в Республику героями, а их пытаются сделать преступниками за сражение на стороне России.

Ранее сообщалось, что сражавшийся на СВО доброволец из Сербии обратился к президенту РФ.