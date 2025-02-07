После ДТП с участием скорой в Белгороде возбудили уголовное дело

Прокуратура Белгородской области инициировала проверку по факту ДТП с участием машины скорой медицинской помощи и автомобиля детского тренера ММА Рамазана Гаджимурадова. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в телеграм-канале.

7 февраля в центре Белгорода произошло ДТП, в результате которого погибли два человека — фельдшеры, находящиеся в автомобиле. Инцидент случился, когда водитель BMW X7 проехал на красный свет. Еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Прокуратура Белгорода взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Руководство станции скорой помощи Белгородской области выразило соболезнования родным и близким погибших, отметив, что медицинские работники были настоящими героями, каждый день рискуя своей жизнью помогали людям в трудную минуту.

Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлено ДТП с участием российского актера Дениса Матросова.