Двое жителей ЯНАО задушили знакомого веревкой

В Тазовском районе ЯНАО расследуют дело об убийстве мужчины. Двоих обвиняемых по решению суда отправили в СИЗО, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местный СК.

Предварительно установили, что жители Тазовского повздорили во время распития алкоголя. В пылу ссоры двое собутыльников напали на знакомого и задушили веревкой. Оба сбежали с места преступления, но вскоре были задержаны полицией.

Недавно суд избрал меру пресечения душегубам: они прождут решающего приговора в СИЗО. Пока расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жителю Псковской области дали 24 года колонии за убийство девочки.