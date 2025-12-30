Двоеженец устроил себе похороны, чтобы сбежать от жены

В индийском штате Уттаракханд мужчина по имени Маной Кумар инсценировал собственную смерть в попытке избавиться от тягот двоеженства. Об этом сообщило издание Times of India. Устав от постоянного обмана и скандалов, он разработал детальный план.

В назначенный день Кумар уехал из дома под предлогом собеседования в банке и не вернулся. Вместо этого он тайно залег на дно в доме, где жила его первая жена. Вторая супруга, не дождавшись мужа, подала заявление в полицию об исчезновении.

Правоохранители обнаружили разбитый скутер мужчины и предположили, что он стал жертвой несчастного случая.

На протяжении 19 дней поисковые группы прочесывали леса и склоны близлежащего ущелья, пытаясь найти тело.

Правда вскрылась, когда полиция отследила сигнал мобильного телефона Кумара, который шел не из леса, а из столицы страны, Дели.

Мужчину быстро нашли и задержали. Старший суперинтендант полиции Алморы Девендра Пинча заявил, что это была спланированная инсценировка, и против Кумара будут приняты меры за растрату общественных ресурсов и введение властей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что в Нигерии многоженец скончался, пытаясь исполнить супружеский долг.