Двух жителей Британии отправят в тюрьму за отмывание денег на Украине

Трое жителей Великобритании — 52-летний Валерий Попович, его жена Оксана и 43-летний Виталий Луцак — используя украинский конфликт, создали преступную схему для отмывания денежных средств.

Злоумышленники покупали в Великобритании грузовики и продавали их на Украину. Вырученные деньги они переводили в криптовалюту.

В общей сложности им удалось присвоить более шести миллионов фунтов стерлингов (около $7,6 млн). Такие данные приводит полиция Лондона.

Суд приговорил Попович и Луцак к шести годам и шести месяцам тюремного заключения, а жене Поповича приговор будет вынесен в мае, сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

На незаконно заработанные деньги супруги купили в Лондоне дом стоимостью почти один миллион фунтов стерлингов, а в общей сложности через криптокошельки на компьютере одного из мошенников прошло более $14 млн криптовалюты.

Ранее сообщалось о том, что британские власти хотят отсудить у Абрамовича деньги от продажи «Челси» и отдать их Украине.