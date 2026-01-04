Двойная смерть в колодце: трагедия, которая заставила власть говорить об уголовных делах

Депутат Государственной Думы Каплан Панеш призвал к ликвидации по всей России самодельных зимних горок, представляющих опасность для детей. Инициатива связана с трагическим инцидентом в Менделеевске (Татарстан), где 4 января 2026 года два ребенка погибли, провалившись в канализационный люк во время катания с подобной горки. В интервью «Газете.Ru» парламентарий заявил , что несанкционированные ледяные и снежные горки, часто возводимые вблизи проезжей части или опасных объектов, ежегодно становятся причиной травм и гибели детей.

Он потребовал организовать в кратчайшие сроки масштабную проверку всех мест зимнего отдыха силами местных администраций, МЧС и полиции для выявления и уничтожения таких сооружений. Ответственность за проведение этой работы Панеш возложил на глав муниципальных образований.

Параллельно, по мнению депутата, муниципалитеты обязаны создавать безопасные и оборудованные зоны для катания. Он также пообещал проработать вопрос об ужесточении ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, на чьей территории по недосмотру произойдут несчастные случаи с детьми.

